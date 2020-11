Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Einbruch mit Verlobungsring als Beute

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstagabend in eine im Mozartweg befindliche Wohnung in Langenbrücken ein.

Zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr, hebelte der Dieb mit einem unbekannten Werkzeug die Balkontür der Wohnung auf und gelang so in das Innere. Dort nahm er einen Verlobungsring im Wert von 470 Euro an sich. Der an der Balkontüre entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 600 Euro.

Das Polizeirevier Bad Schönborn bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07253/80260.

David Bortolin, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell