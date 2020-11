Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbruch in Ettlinger Kindergarten - Zeugen gesucht

EttlingenEttlingen (ots)

Durch aufhebeln der Küchentür verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch unbekannte Täter Zutritt in die Räume eines in der Straße "Am Brudergarten" in Ettlingen gelegenen Kindergartens. Aus einem Büro-Safe erbeuteten die Diebe einen geringen Bargeldbetrag. Den Spuren nach wollten sie zunächst über ein Bürofenster eindringen. Der Tatzeitraum lässt sich auf Dienstag, 19.45 Uhr, und Mittwoch, 07.00 Uhr, eingrenzen.

Wer zu dem Einbruch sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ettlingen unter 07243 32000 zu melden.

