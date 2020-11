Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 35-Jähriger hatte Rauschgift bei sich

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Bei einem 35-Jährigen, der am Dienstagmittag in Karlsruhe kontrolliert wurde, fanden die Beamten Rauschgift. Der Mann war zunächst gegen 12.30 Uhr vom Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Karlsruhe in einer Straßenbahn ohne Mund-Nasenschutz angetroffen worden. Er zeigte sich als Maskenverweigerer und wollte sich nicht ausweisen. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Bei der Durchsuchung des 35-Jährigen fanden die Beamten dann in einer Bauchtasche ca. 10 Gramm Amphetamin und insgesamt 21 XTC-Tabletten. Der unter Drogeneinwirkung stehende Beschuldigte wurde zur Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zur Wache gebracht.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell