Polizei Münster

POL-MS: Offene Lkw-Heckklappe beschädigt entgegenkommendes Auto - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Freitagvormittag (27.3., 11.30 Uhr) fuhr ein Unbekannter mit seinem Lkw auf dem Schifffahrter Damm und beschädigte mit der offenstehenden Heckklappe einen entgegenkommenden VW. Die Polizei sucht Zeugen.

Das rote Fahrzeug war in Richtung Zentrum unterwegs. In Höhe der Schleuse öffnete sich die Ladeklappe und schlug gegen den VW. An dem Wagen entstand an der linken Seite ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen hupte ein anderer Autofahrer noch mehrfach. Der Lkw-Fahrer fuhr dennoch weiter. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Zeugen, weiteren Zeugen und dem unbekannten Lkw-Fahrer.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

