POL-COE: Lüdinghausen, Rollerfahrer gestürzt, eine Person schwer verletzt, Alleinunfall

Coesfeld (ots)

Am 22.05.2021, gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Mann aus Lüdinghausen, mit einem Motorroller, die Industriestraße in Lüdinghausen, in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Aus bisher unbekanntem Grunde kam der 83-jährige Mann zu Fall und zog sich hierdurch schwere Kopfverletzungen zu. Der Mann trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Aufgrund der Verletzungen wurde der Mann, mit einem eingesetzten Rettungshubschrauber, einem Krankenhaus zugeführt. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.

