POL-BI: Scheiben eingeschlagen - Tatverdächtigen in Tatortnähe festgenommen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Senne-

Aufmerksame Zeugen meldeten in der Nacht von Freitag auf Samstag, 03.04.2021, Jugendliche, die an der Windelsbleicher Straße Scheiben beschädigten. Polizisten nahmen einen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Um Mitternacht riefen Anwohner die Polizei und berichteten von Jugendlichen, die gerade an dem Bezirksamt an der Windelsbleicher Straße Scheiben beschädigten. Streifenwagen eilten zum Tatort und stellten an der Eingangstür des Hauses mehrere eingeschlagene Glaselemente mit Blutanhaftungen fest. Eine Zeugin teilte den Beamten mit, dass sie Glas splittern hörte und anschließend die Gruppe flüchten sah.

In dem gegenüberliegenden Park entdeckten Polizisten auf einer Bank eine liegende Person. Als die Beamten den jungen Mann ansprachen, sprang dieser auf und rannte davon. Nach kurzer Verfolgung holten die Polizisten den Flüchtenden ein und hielten ihn fest. Die Hände des angetrunkenen 20-jährigen Bielefelders waren blutig und ein Jackenärmel beschädigt. Die Tat stritt er ab, gab jedoch zu, zu viel Alkohol konsumiert zu haben. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ist eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

