Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Radfahrer deutlich unter Alkoholbeeinflussung

Zetel (ots)

Am Mittwoch, gegen 15.20 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung ein männlicher Radfahrer auf der Straße Plaggendamm in Collstede auf. Bei der nachfolgenden Verkehrskontrolle konnte eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem 40-jährigen Radfahrer aus Zetel wahrgenommen werden. Eine sofortige Überprüfung am mobilen Gerät ergab einen Wert von 2,81 Promille. Es folgte eine Blutentnahme beim Radfahrer auf der Polizeidienststelle in Varel. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr musste gegen den 40-Jährigen eingeleitet werden.

