Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

Am 15.02.2021, zwischen 10.30 Uhr und 11.50 Uhr, beschädigte ein Führer eines unbekannten Fahrzeugs die Dachkonstruktion eines Carports in der Straße Klein Buschhausen, Wilhelmshaven. Anhand der Spurenlage muss von einem Fahrzeug mit hohen Aufbauten (Lkw, Transporter etc.) ausgangen werden, da Dachschindeln in einer Höhe 240 cm beschädigt wurden. Hinweise bitte an die Polizei in Wilhelmshaven unter Tel.-Nr.: 04421-9420.

