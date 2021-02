Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Schortens (ots)

In der Zeit von Montag, 15.02.2021, 22:00 Uhr, und Dienstag, 16.02.2021, 10:05 Uhr, kam es Am alten Fliegerhorst in Schortens, zu einer Verkehrsstraftat. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem Pkw, den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw Citroen. Es wurde der Stoßfänger sowie die Beleuchtungseinrichtung vorne links beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu der Verkehrsstraftat nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen.

