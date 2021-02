Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwerer Diebstahl von Baumaschinen aus Baucontainer - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drang mindestens ein oder mehrere bislang unbekannter Täter im Zeitraum vom Freitag, dem 05.02.2021, um 17.00 Uhr, bis zum Montag, dem 08.02.2021, um 13.15 Uhr, mittels Überwinden eines Bauzaunes auf die Baustelle in der Gökerstraße in Wilhelmshaven ein. Auf der Baustelle begaben sich die Täter zielgerichtet zu einem Baucontainer, aus dem bereits in der Vergangenheit - Dezember 2020 - hochwertige Baugeräte der Marke Hilti entwendet wurden. Angesichts der letzten Tat, sicherte der Bauleiter den Baucontainer im besonderen Maße. Die Täter überwanden dennoch die Sicherungsmaßnahmen und entwendeten abermals aus dem Container hochwertige Baugeräte und -maschinen der Marke Hilti im Gesamtwert von weit über 10.000,- Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung dieser Straftat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen - Tel.-Nr.: 04421 - 9420.

