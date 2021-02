Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Die Polizei sucht den Eigentümer eines Ruderbootes - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

In einem gesonderten Ermittlungsverfahren konnte die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung am 08.02.2021 in Wilhelmshaven in einem Kellerraum ein Ruderboot feststellen. Die betreffenden Personen konnten auf Befragen keine konkreten Angaben zum aufgefundenen Boot mitteilen und zudem keinen Eigentumsnachweis erbringen. Das sichergestellte Ruderboot ist aus dem Material GFK gefertigt und weist mehrere Farbanstriche auf. Wer kann Hinweise zum Boot oder rechtmäßigen Eigentümer mitteilen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wilhelmshaven unter der Tel.-Nr.: 04421 - 9420.

