Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei sucht nach Mann mit Felge

Celle (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 10.01.21, gegen 02.00 Uhr, kam es auf dem Gelände der ARAL-Tankstelle an der Harburger Straße im Celler Ortsteil Hehlentor zu einer Sachbeschädigung. Ein derzeit u.T. beschädigte grundlos die Verglasung des Eingangsbereichs mit einer Pkw-Felge. Es entstand erheblicher Sachschaden. Hinweise zur Sache und zur Person, die doch ungewöhnlich in der Nacht mit einer Felge schleppend unterwegs war, werden erbeten unter Telefon 05141/277-215 oder -423.

