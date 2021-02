Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Auffahrunfall mit hohem Sachschaden und einem Verletzten

Celle (ots)

Ein 66 Jahre alter Autofahrer übersah am Dienstagnachmittag zwei andere Fahrzeuge, die vor einer roten Ampel in der Baker-Hugh-Straße angehalten hatten. Nahezu ungebremst fuhr der Opelfahrer auf seinen Vordermann, einen Fiat, auf, der wiederum auf einen vor ihm stehenden Sattelzug geschoben wurde. Der 66-Jährige wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Opel und der Fiat waren nach dem Unfall derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand Sachschaden in insgesamt fünfstelliger Höhe.

