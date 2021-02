Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Mit zwei Promille am Steuer erwischt

Celle (ots)

Durch Zeugen wurde die Polizei am späten Dienstagabend kurz vor Mitternacht auf einen PKW aufmerksam, der in Altencelle in Höhe einer Tankstelle auffällig und mit überhöhter Geschwindigkeit hin und her fahre. Kurze Zeit später entdeckten die Beamten den beschriebenen Peugeot beim Befahren des besagten Tankstellengeländes an der Braunschweiger Straße. Der Fahrzeugführer, ein 37 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Celle, wies deutliche Ausfallerscheinungen auf. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als zwei Promille. Sein Verhalten erklärte der Mann mit aufgestautem Frust durch die Corona-Einschränkungen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

