Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wietze - Einbrecher entwenden Beregnungsanlage aus Firmengarage

Celle (ots)

In der vergangenen Woche brachen unbekannte Täter ein Tor zur einer Gartenbaufirma in der Steinförder Straße auf und verschafften sich Zugang zum Gelände. Hier öffneten sie gewaltsam eine Garage und entwendeten Teile einer Beregnungsanlage. Es entstand ein Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe. Die Tatzeit liegt zwischen letztem Mittwoch (27.01., 18.00 Uhr) und Freitag (29.01., 07.00 Uhr). Wer in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle in Verbindung zu setzen unter 05141/277-215 o. -492 oder Polizei Wietze unter 05146/98623-0.

