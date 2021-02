Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unterlüß - Brand in Einfamilienhaus

Celle (ots)

Am Samstag, in den frühen Morgenstunden, geriet die Zwischendecke zum Dachgeschoss eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Winkel" in Brand. Gegen 04.30 Uhr hatte ein Familienmitglied festgestellt, dass das Wohnzimmer extrem verqualmt ist und die Feuerwehr alarmiert. Ein Glutnest befand sich an der Wohnzimmerdecke. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar. Ob möglicherweise die Befeuerung des Kamins für den Brand verantwortlich ist, müssen die Brandermittler nun klären. Die Feuerstätte war bis zu diesem Abend längere Zeit nicht genutzt worden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

