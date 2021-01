Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sülze - Unbekannte sprühen Hakenkreuze

Celle (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter mehrere Hakenkreuze in Sülze gesprüht. Die verfassungswidrigen Zeichen befanden sich auf einem Verteilerkasten "An der Worth", auf einen abgestellten Eisenbahnwaggon sowie auf einer Schuppenwand "Am Bahndamm". Der Staatsschutz der Polizei Celle hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215 oder auch die Polizei in Bergen unter 05051/47166-0.

