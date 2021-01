Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wietze - Nach Unfall auf dem Netto-Parkplatz geflüchtet

Celle (ots)

Am Donnerstag, 28.01.2021, in der Zeit zwischen 11.10 und 11.30 Uhr, kam es auf dem Netto-Parkplatz an der Steinförder Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der unbekannte Verursacher beschädigte einen PKW Opel Corsa, in der Nähe des Unterstandes für Einkaufswagen abgestellt war. Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei in Wietze entgegen unter 05146/98623-0.

