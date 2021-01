Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wathlingen

Adelheidsdorf

Nienhagen - Aktualisierung: Scheiben an Bushaltehäuschen eingeschlagen +++ Schaden in fünfstelliger Höhe

Celle (ots)

Unbekannter Täter zerstörten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zahlreiche Glasscheiben an insgesamt fünf Bushaltestellen in Wathlingen (Trift und Uetzer Weg), in Nienhagen (Dorfstraße) sowie in Adelheidsdorf (zweimal in der Hannoverschen Straße). Die Zerstörung der Scheiben in Adelheidsdorf dürfte am Dienstagabend gegen 19.30 bis 20.00 Uhr stattgefunden haben. Ein Anwohner hatte das Klirren von Glas gehört und die Polizei alarmiert. Die anderen Schäden wurden erst am Mittwochmorgen entdeckt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 bis 15.000 EUR. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Wathlingen entgegen unter 05144/49546-0.

