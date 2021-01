Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eschede - Diebstahl von Kupferdachrinnen +++ Wer erkennt die Leiter der Täter?

Celle (ots)

Wie bereits am 26.01.2021 berichtet, kam es in Eschede wiederholt zum Diebstahl von Kupferdachrinnen von der Friedhofskapelle. Die vom Täter dazu benutzte Trittleiter wurde nun gefunden. Wer erkennt die Leiter wieder? Hinweise bitte an die Polizeistation Eschede: 05142/988760 .

