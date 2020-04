Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Rödersheim-Gronau - Fahrzeugbrand

Rödersheim-Gronau (ots)

Am Sonntag, 12.04.2020, gegen 12:40 Uhr, parkte eine 29-jährige ihr Fahrzeug auf dem Marienplatz um dort am Automaten Zigaretten kaufen zu gehen, als ihr VW Golf im Bereich der angezogenen Handbremse zu qualmen begann. Kurz darauf konnte die außerhalb des Fahrzeuges stehende 29-jährige nur noch tatenlos zuschauen, wie ihr Fahrzeug in Flammen aufging. Trotz des schnellen Eintreffens von 31 Einsatzkräften der Feuerwehren aus Rödersheim und Gronau brannte der Wagen vollständig aus. Der Brand bei dem 7 Jahre alten Golf dürfe laut Angaben der Feuerwehr durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sein. Beim angrenzenden Wohnanwesen wurde durch die Hitze eine Fensterscheibe beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 9000 Euro.

