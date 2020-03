Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Trickbetrüger wollen Einbruchsspuren suchen

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Dienstag (24. März) gegen 13:30 Uhr einen Senior vor einem Mehrfamilienhaus an der Westender Straße Ecke Bahnhofstraße abgepasst. Sie berichteten von einem Einbruch an dieser Anschrift. Es müssten jetzt Spuren gesichert und seine Wohnung kontrolliert werden. Die Männer schauten sich bei dem 81-Jährigen um und durchwühlten einen Kleiderschrank. Nachdem die Trickbetrüger gegangen waren, bemerkte er, dass sein Geld fehlte. Die Polizei sucht Zeugen, die das Duo gesehen haben. Der eine ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,83 Meter groß und war dunkel gekleidet. Der andere ist mit circa 1,75 Meter etwas kleiner, 25 bis 30 Jahre alt, hat eine braune Hautfarbe und trug ebenfalls dunkle Kleidung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

