Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg - Fahrradfahrer angefahren und leicht verletzt

Celle (ots)

Zum Glück nur leicht verletzt wurde am Mittwochvormittag (27.01.2021) ein 72 Jahre alter Fahrradfahrer, als er von einem PKW in der Celler Straße angefahren wurde. Die 81 Jahre alte Fahrerin des PKW Hyundai wollte gegen 10.00 Uhr von einem Supermarktplatz nach links auf die Celler Straße abbiegen und übersah dabei den von rechts kommenden Radfahrer. Nach dem Zusammenstoß stürzte dieser zu Boden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

