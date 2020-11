Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizei und Ordnungsämter kontrollieren Einhaltung der Corona-Beschränkungen

Region TrierRegion Trier (ots)

Am kommenden Wochenende werden die Dienststellen des Polizeipräsidiums Trier teilweise gemeinsam mit den zuständigen Ordnungsbehörden wieder die Einhaltung der Corona-Beschränkungen überprüfen. Dabei werden die Einsatzkräfte von der Bereitschaftspolizei unterstützt. Schwerpunktmäßig werden die Beamtinnen und Beamten in Trier und in den Mittelzentren unterwegs sein. Dabei stehen Einkaufsstraßen, ÖPNV-Haltepunkten und andere öffentliche Plätze auf dem Kontrollplan. "Wir werden aber auch ein Auge auf die Orte haben, an denen in der Vergangenheit so genannte Corona-Partys stattgefunden haben", sagt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier, Karl-Peter Jochem. Die Polizei weist darauf hin, dass auch außerhalb dieser Einsätze die Einhaltung der Corona-Vorschriften überprüft wird.

