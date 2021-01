Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Ermittler beschlagnahmen Drogen und Beweismittel

Celle (ots)

Ermittler der Polizei Celle haben am Donnerstagmorgen mit entsprechenden Beschlüssen des zuständigen Amtsgerichtes drei Wohnungen in Celle und Lachendorf durchsucht. Dem zugrunde liegen Ermittlungsverfahren gegen eine Tätergruppierung aus Celle wegen illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Im Fokus der Ermittlungen stehen Beschuldigte im Alter zwischen 26 und 56 Jahren. Neben anderen Beweismitteln fanden die Beamten am Donnerstag einen Aufzuchtschrank mit mehreren Marihuanapflanzen, Bargeld in vierstelliger Höhe sowie Doping-Mitteln. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell