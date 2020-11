Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bankfiliale

VogelsbergkreisVogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Bankfiliale - Polizei sucht Zeugen

Grebenhain - Ilbeshausen - Am Samstag (07.11.), zwischen 00:50 Uhr und 03:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine Bankfiliale in der Hindenburgstraße. Die Täter gelangten über das Dach in das Gebäude, in dem sie vermutlich mit einer Säge die Dachlattung aufsägten. Aus bisher nicht bekannten Gründen ließen sie dann jedoch von ihrer weiteren Tatausführung ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche in der genannten Zeit und auch in den Tagen zuvor, verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge im Tatortbereich beobachtet haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

