Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Langfinger erbeutet hochwertiges Elektrofahrrad

Karlsruhe (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Sonntag, 19.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein hochwertiges Elektrofahrrad in der Karlsruher Karlstraße, obwohl dies ordnungsgemäß in einer Tiefgarage abgestellt und gegen Wegnahme gesichert war. Es handelt sich um ein blaues E-Bike der Marke Giant im Wert von circa 2700 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Südweststadt unter Telefon 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

