Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Erlöschen der Betriebserlaubnis aufgrund von Fahrzeugveränderungen

Grünstadt - BAB 6 (ots)

Am Montag, den 19.10.2020 kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der A6 bei Grünstadt einen 35-jährigen Fahrzeugführer aus Bruchmühlbach-Miesau, der mit seinem 5er BMW in Richtung Kaiserslautern unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann diverse nicht abgenommene Veränderungen an seinem Fahrzeug vorgenommen hat. Insbesondere hatte er nicht zugelassene Leuchtmittel im Standlicht und den Nebelscheinwerfern verbaut. Daher war die Betriebserlaubnis erloschen, weshalb der Mann die Gelegenheit zur Behebung erhielt. Losgelöst davon wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

