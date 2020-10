Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Haßloch (ots)

Auf der K14 von Neustadt in Richtung Haßloch ereignete sich am Montag Nachmittag ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Kleinkraftrad, besetzt mit zwei 16-jährigen aus Neustadt wollte einen vorausfahrenden PKW überholen. Der Fahrer des überholten Wagens, ein 42-jähriger Mutterstadter bog jedoch in einen Waldweg ein und übersah hierbei das überholende Kleinkraftrad. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Motorradfahrer verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Die K 14 war für ca. 15 Minuten voll gesperrt.

