POL-NB: Zwei Wohnungseinbrüche in der Oststadt

Neubrandenburg (ots)

Am 17.12.2019 sind bislang unbekannte Täter in zwei Wohnungen in der Neubrandenburger Oststadt eingebrochen. Augenscheinlich waren die Täter auf der Suche nach Bargeld und wertvollem Schmuck.

Im ersten Fall haben sich die Täter über den Balkon der Erdgeschosswohnung in der Mlada-Boleslaver-Straße gewaltsam Zutritt verschafft und im Anschluss sämtliches Mobiliar in der gesamten Wohnung durchwühlt. Die Tatzeit kann hier auf 14:30 bis 19:30 Uhr eingegrenzt werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Schmuck im Wert von ca. 500 Euro entwendet.

Im zweiten Fall sind die Täter in der Zeit von 16:00 bis 19:00 Uhr ebenfalls über den Balkon der Erdgeschosswohnung in der Koszaliner Straße gewaltsam in die Wohnung eingebrochen. Danach haben die Täter sämtliches Mobiliar durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde hier Bargeld in Höhe von ca. 100 Euro entwendet.

In beiden Fällen waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf mögliche Tatverdächtige.

In Neubrandenburg gab es im Dezember 2019 bereits fünf Wohnungseinbruchsdiebstähle, bei welchem die Täter gewaltsam in Erdgeschosswohnungen eingebrochen sind und sämtliches Mobiliar nach Schmuck und Bargeld durchsucht haben. Vier der Wohnungseinbruchsdiebstähle wurden in der Oststadt begangen. In diesen vier Fällen sind die Täter jeweils am späten Nachmittag über den Balkon der jeweiligen Erdgeschosswohnung eingebrochen. Der fünfte Wohnungseinbruchsdiebstahl war in der Ihlenfelder Vorstadt am vergangenen Wochenende (Pressemitteilung vom 16.12.2019 14:00 Uhr). Hier sind die Täter ebenfalls gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung eingedrungen. Bei den fünf Einbrüchen ist ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro entstanden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung:

Bitte seien Sie aufmerksam und sprechen Sie auffällige Personen an, die augenscheinlich nicht in ihr gewohntes Wohnumfeld passen. Zumeist werden diese dadurch abgeschreckt und von ihrem Vorhaben abgebracht. Im Zweifel informieren Sie die Polizei unter 0395-5582 5224.

Da die Tatzeiten stets am späten Nachmittag waren, wenn es bereits dunkel war, gehen wir davon aus, dass die Täter in die Wohnungen einbrechen, in denen kein Licht eingeschaltet ist. Durch das Aktivieren von Zeitschaltuhren an verschiedenen Lichtquellen könnte Bewegung in der Wohnung vorgetäuscht und damit die Einbrecher abgeschreckt werden.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle ist unter 0395-5582 5134 zu erreichen. Hier steht Polizeihauptkommissar Torsten Dowe für alle Fragen und Tipps rund um das Thema Einbruchsschutz zur Verfügung.

