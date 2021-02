Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hündin zugelaufen (mit Bild)

Eicklingen (ots)

Aufmerksamen Verkehrsteilnehmern ist die junge Hündin im Sandlinger Weg in Eicklingen aufgefallen. Die junge Hündin trägt ein grünes Halsband und ist gechipt. Allerdings konnte die Hündin bislang nicht ihrem Halter zugeordnet werden. Die Hündin befindet sich derzeit in Polizeiinspektion Celle und wartet auf ihren Besitzer. Hinweise bitte an die Polizei Celle (05141-2770).

