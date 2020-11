Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung

SeinsfeldSeinsfeld (ots)

In der Zeit von Freitag, 13.11.2020, bis Samstag, 14.11.2020, wurde in der Straße Wiedenhof in Seinsfeld auf einem Lagerplatz die Folie von 18 Siloballen zerschnitten. Der bislang unbekannte Täter hat die Folie derart beschädigt, dass die Ballen neu gewickelt werden müssen. Vermutlich hat der Täter während der Tat sein Fahrzeug in der Nähe des Tatortes abgestellt. Hinweise zum Täter oder Tatfahrzeug bitte an die Polizei Bitburg, Tel. 06561-96850

