POL-FR: Rheinfelden-Degerfelden: Nachträgliche Zeugensuche nach Unfall - Auto kommt von der Straße ab

Zu einem Unfall, der sich bereits am Samstag, 13.06.20, gegen 12 Uhr, ereignet hat, sucht die Polizei den Fahrer eines weißen Lieferwagens als Zeugen. Eine 18-jährige BMW-Fahrerin war auf der Eichseler Straße von Degerfelden in Richtung Niedereichsel unterwegs, als sie aus nicht bekanntem Grund von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Die unverletzte Fahrerin verließ die Unfallstelle zu Fuß, um Hilfe zu holen. Zuvor soll ihr der Fahrer eines weißen Lieferwagens mit Ladefläche Hilfe angeboten haben, welche jedoch abgelehnt wurde. Zur weiteren Klärung des Unfallherganges wird dieser gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, in Verbindung zu setzen.

