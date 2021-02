Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schlag gegen die Drogenszene in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Aufgrund eines anonymen Hinweises durchsuchten Kräfte der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland unter Leitung des zuständigen Fachkommissariats am Donnerstag, den 11.02.2021 eine Wohnung sowie einen Schrebergarten in Wilhelmshaven. Nach Angaben des Hinweisgebers sollten dort größere Mengen an Drogen aufbewahrt und damit gehandelt werden. Die Durchsuchungsmaßnahme erfolgte aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragten und durch das Amtsgericht Oldenburg erlassenen Durchsuchungsbeschluss. Vor Ort konnten in der Wohnung eine nicht unerhebliche Menge an Amphetamin, Marihuana, betäubungsmitteltypische Konsumutensilien und eine kleine Menge an Bargeld festgestellt und sichergestellt werden. Die beiden Beschuldigten (weiblich, 30 Jahre und männlich, 34 Jahre), die der Polizei nicht unbekannt sind, zeigten sich zum Tatvorwurf in Teilen geständig. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg stellte mangels Haftgründen keinen Antrag auf Ausstellung eines Haftbefehls, so dass die Personen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden. Die Ermittlungen werden fortgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell