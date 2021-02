Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - 28-jähriger Fußgänger leicht verletzt

Varel (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 14.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Varel, An der Schleuse. Eine 42-Jährige aus Varel streifte mit ihrem PKW Volvo beim Vorbeifahren den Arm eines 28-jährigen Fußgängers aus Friesoythe am Arm, der hierdurch leicht verletzt wurde. Die 42-Jährige setzte zunächst ihre Fahrt unerlaubt fort, konnte jedoch im Zuge der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme ermittelt und festgestellt werden. Gegen die Unfallverursacherin musste ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort und fahrlässige Körperverletzung eingeleitet werden.

