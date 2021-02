Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien - Zeugenaufruf!

Schortens (ots)

In der Zeit von Dienstag, 16.02.2021, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 17.02.2021, 06:45 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Garagenrolltor der Polizeistation in Schortens. Bisher unbekannte Täter sprühten mit roter Lackfarbe die Buchstaben "ACAB" auf das linke, von drei vorhandenen, Garagenrolltoren. Das "'ACAB-Graffiti" lässt sich nicht mit einfachen Hilfsmitteln entfernen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 oder die Polizeistation Schortens unter der Rufnummer: 04461/98493-0 entgegen.

