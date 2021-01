Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Uedding und Venn

Mönchengladbach (ots)

Einbrecher sind am Mittwoch, 27. Januar, zwischen 15 und 20.30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung an der Ueddinger Straße im Stadtteil Uedding gelangt und haben Schmuck und Bargeld erbeutet.

Durch ein aufgehebeltes Fenster an der Rückseite des Mehrfamilienhauses drangen die Täter in die Wohnung ein, als gerade niemand zu Hause war. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen und stahlen einige Schmuckstücke und Geld.

Auch im Stadtteil Venn, an der Straße An der Kapelle, verschafften sich Unbekannte am selben Tag zwischen 16 und 19 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus. Dazu schlugen sie die Fensterscheibe einer Terrassentür ein, um hineinzugelangen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde dort nichts entwendet.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, die sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegennimmt. (jn)

