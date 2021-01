Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Gewarnte Senioren lassen falsche Wasserwerker abblitzen

Mönchengladbach (ots)

Senioren, die nach einer entsprechenden Medienberichterstattung gewarnt waren, haben am Mittwoch, 27. Januar, gegen 16.20 Uhr im Stadtteil Uedding an der Straße Hülserbleck falsche Wasserwerker abblitzen lassen.

Zwei männliche Personen hatten vorgegeben, eine Reparatur an defekten Wasserrohren vornehmen zu müssen. Die Eheleute - beide 79 Jahre alt - erkannten dank aufmerksamer Zeitungslektüre sofort den sogenannten Wasserwerker-Trick, mit dem unbekannte Täter (wie gemeldet) vor wenigen Tagen auch in Mönchengladbach wieder in Erscheinung getreten waren. Sie ließen die fremden Männer nicht ins Haus und verschlossen die Tür. Die beiden männlichen Personen entfernten sich dann zu Fuß vermutlich in Richtung Neusser Straße.

Der Mann, der unmittelbar vor der Haustür stand, hat eine leicht untersetzte Figur und dunkle Haare; er trug dunkle (grau-schwarze) Oberbekleidung mit großer weißer Aufschrift im Brustbereich sowie eine weiße FFP2-Maske im Gesicht. Die zweite männliche Person konnte nicht beschrieben werden, da diese etwas entfernt vom Eingangsbereich stand.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell