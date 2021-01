Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kioske in Gladbach waren Ziel von Einbrechern

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch, 27. Januar, gegen 5 Uhr morgens in einen Kiosk an der Hindenburgstraße im Stadtteil Gladbach eingebrochen und haben Zigaretten und Bargeld entwendet.

Indem sie eine Schaufensterscheibe einschlugen, verschafften sie sich Zutritt zum Verkaufsraum. Dort öffneten sie die Kasse und nahmen Bargeld heraus. Sie stahlen außerdem Zigarettenschachteln aus der Auslage.

Auch an einem Kiosk an der Lüpertzender Straße, ebenfalls im Stadtteil Gladbach, wurden gegen 3 Uhr früh die Spuren eines Einbruchs bemerkt: Die Eingangstür des Geschäfts war eingetreten worden. Ob und welche Beute dort gemacht wurde, ist der Polizei momentan noch nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

