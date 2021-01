Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Odenkirchen: Verabredung per Dating-App endet in Raub

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch, 27. Januar, gegen 3.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Zur Burgmühle in Odenkirchen-Mitte einem 33-jährigen Mann aus Köln sein Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Dokumenten geraubt.

Der Mann aus Köln hatte sich über eine Dating-App mit einer Frau verabredet. Im Hausflur des Mehrfamilienhauses überraschte ihn dann der unbekannte Mann und forderte ihn auf, Bargeld herauszugeben. Als der 33-Jährige ablehnte, schlug der Unbekannte ihm ins Gesicht und entwendete die Geldbörse.

Der 33-Jährige beschreibt den Mann wie folgt: etwa 24 oder 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, kurze dunkle Haare. Er habe schwarze Handschuhe getragen und akzentfreies Deutsch gesprochen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell