POL-MG: Vier Straftaten zum Nachteil älterer Menschen

Mönchengladbach (ots)

Gleich vier Straftaten zum Nachteil älterer Menschen sind der Polizei Mönchengladbach am Montag, 25. Januar, angezeigt worden. Die Täterinnen und Täter erbeuteten unter anderem Schmuck und Bargeld. In zwei der vier Fälle blieb es beim Versuch.

Ein 101 Jahre alter Mann ist am Montag gegen 15 Uhr im Stadtteil Odenkirchen-Mitte an der Schleestraße zum Opfer einer Trickdiebin geworden, die von zwei Kindern begleitet wurde. Der Mann hatte die drei weiblichen Personen in seine Wohnung gelassen, weil er angenommen hatte, es handele sich um seine Enkelin, seine Urenkelin und eine weitere Begleiterin. Unter anderem wurde der Senior dann mit der Frage nach einem Glas Wasser abgelenkt. Nachdem die drei Personen der Aufforderung, die Wohnung zu verlassen, schließlich gefolgt seien, habe er später den Diebstahl von Uhren, Schmuck und Bargeld festgestellt, berichtete der Mann.

Die Frau wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt beschrieben, circa 1,65 Meter groß, schulterlange, dunkle Haare, sie hat deutsch gesprochen, war bekleidet mit schwarzer Winterjacke und dunkler Hose. Eines der beiden Mädchen ist etwa zwölf Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, hell gekleidet, deutsch sprechend, das andere Mädchen ist etwa sechs bis acht Jahre alt, sprach mit einem türkischen Akzent, trug eine helle Jacke.

In drei Fällen agierten unbekannte Täter mit dem sogenannten Wasserwerker-Trick. Sie gaben vor, in Wohnungen Rohre überprüfen zu müssen.

In Hardterbroich-Pesch an der Oststraße wurde einer 90-jährigen Frau am Montag gegen 18.30 Uhr bei einer solchen Tat eine Goldmünze entwendet. Die beiden unbekannten Täter sollen in etwa gleich ausgesehen haben, so als wenn sie Brüder gewesen seien: etwa 37 bis 40 Jahre alt, circa 1,65 bis 1,70 Meter groß, normale Statur, vermutlich Deutsche, helle Haut, kein Bart, keine Brille, beide komplett schwarz gekleidet und schwarze Mütze tragend.

In Lürrip an der Neusser Straße schöpfte eine 85-jährige Frau am Montag gegen 16.30 Uhr rasch Verdacht, forderte zwei Männer lautstark auf, das Mehrfamilienhaus zu verlassen, und machte sofort die Wohnungstür zu. Die beiden Unbekannten seien dann zu Fuß in Richtung Adolf-Brochhaus-Straße weggegangen. Beide Männer - einer etwa 35, der andere etwa 40 Jahre alt - sollen ein normales bis sportliches Erscheinungsbild haben (vermutlich ausländischer Typ), beide sind circa 1,80 Meter groß, beide waren dunkel gekleidet, der Jüngere trug eine Kappe.

In Mülfort an der Emil-Wienands-Straße verließen zwei falsche Wasserwerker am Montag gegen 13 Uhr fluchtartig die Wohnung einer 86-jährigen Frau, nachdem diese ihre Bekannten, die gerade zu Besuch waren und sich im Wohnzimmer aufhielten, gerufen hatte. Auch in diesem Fall wurde nichts entwendet. Einer der beiden Männer ist etwa 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, kräftig, und hat blonde Haare. Der andere Mann ist circa 1,80 Meter groß, schlank und hat dunkle Haare. Beide Männer - vermutlich Deutsche - sollen mit Alltagskleidung (Jeans) bekleidet gewesen sein. Der Kräftigere habe eine Strickjacke getragen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise in all diesen Fällen unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

