Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Mehrfamilienhaus

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, brach ein Feuer in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schanzstraße aus. Der Brand konnte durch die Bewohner gelöscht werden. Am Montag wurde der Brandort durch Brandermittler begangen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet die vor einem Heizgerät aufgestellte Kleidung in Brand. Das Feuer griff dann auf weitere Gegenstände über. Ein Bewohner erlitt eine Rauchgasintoxikation. Der Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

