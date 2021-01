Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannter Täter schlägt 29-jährige Frau mit Fäusten ins Gesicht

Mönchengladbach (ots)

Nach einer vorsätzlichen einfachen Körperverletzung sowie einer Beleidigung laufen Ermittlungen der Polizei. Begangen worden sind die Taten in Gladbach auf offener Straße am Dienstag, 26. Januar, gegen 16 Uhr.

Eine 29-jährige Frau war nach eigenen Angaben zu Fuß an der Gasthausstraße unterwegs, als sie in einem Hauseingang drei Personen entdeckt habe, die augenscheinlich Betäubungsmittel konsumiert hätten. Sie habe nur mit dem Kopf geschüttelt. Daraufhin sei eine der Personen auf sie zu gekommen und habe ihr unvermittelt mit beiden Fäusten ins Gesicht geschlagen. Die anderen beiden Personen hätten den Täter von weiteren Schlägen abgehalten, der Unbekannte habe sie aber noch beleidigt. Danach seien alle drei Personen in Richtung Gymnasium am Geroweiher geflüchtet, berichtete die Frau, die leichte Verletzungen erlitten hat.

Die Täterbeschreibung: männlich, etwa 15 bis 17 Jahre alt, dunkelblonde, kurze Haare (Undercut), bekleidet mit weißer Hose, schwarzer Kunstlederjacke, weißem Hoodie und schwarzen Schuhen.

Eine Nahbereichsfahndung der Polizei führte nicht mehr auf die Spur des Täters.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell