POL-BI: Jugendliches Trio begeht Raubüberfall

Drei Räuber überfielen am Sonntag, 04.04.2021, an der Jöllenbecker Straße, nahe der Hügelstraße, einen Bielefelder. Sie schlugen und traten auf das Opfer ein und flüchteten mit dessen Geld.

Drei Jugendliche sprachen gegen 04:30 Uhr an der Jöllenbecker Straße einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite gehenden 19-jährigen Bielefelder an und fragten nach einer Zigarette. Als der Angesprochene antwortete, dass er keine habe, wechselte das Trio die Straßenseite. Sie kündigten dabei an, dass der Bielefelder ihnen seine Sachen geben wird.

Der Dickere aus der Gruppe kam auf den 19-Jährigen zu und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer versuchte seinen Kopf zu schützen, als der zweite Täter ihm gegen den Kopf trat und dabei leicht verletzte. Die Räuber zogen ihm das Portemonnaie aus der Tasche. Sie nahmen die Geldscheine heraus, ließen die Geldbörse fallen und rannten mit der Beute in Richtung Am Meierteich davon.

Das Opfer beschrieb das Trio als südosteuropäisch aussehend, circa 16 bis 18 Jahre alt und ungefähr 180 cm bis 185 cm groß. Einer war dicklich, mit Vollbart und dunkel gekleidet. Der zweite Täter war schlank, trug Vollbart, eine schwarze Wellensteyn-Jacke mit gelbem Emblem und Turnschuhe mit weißer Sohle. Den dritten Räuber beschrieb er als schlank und dunkel gekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

