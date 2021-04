Polizei Bielefeld

POL-BI: Autoreifen an mehreren Pkw zerstochen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte / Schildesche - Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag, 30.03.2021, ereigneten sich mehrere Sachbeschädigungen an Pkw. Ein Unbekannter hatte insgesamt 11 Autoreifen zerstochen und damit einen Sachschaden von rund 1300 Euro verursacht.

In der Meller Straße beschädigte der Täter Reifen an einem geparkten Skoda Octavia, an einen VW Golf 3, an einem BMW 125i und an einem FIAT 290. Der Tatzeitraum wird eingegrenzt zwischen dem 29.03.2021, 21:00 Uhr, und dem 30.03.2021, 10:00 Uhr.

Des Weiteren wurden Reifen an einem BMW X3 zerstochen, der im Meierfeld geparkt stand. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 29.03.2021, 21:00 Uhr, und dem 30.03.2021, 09:30 Uhr.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter: 0521/545-0.

