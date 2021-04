Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb erfolgreich verfolgt- Täter geht in Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Am Montag, 29.03.2021, flüchtete ein Ladendieb aus einem Geschäft an der Niedernstraße. Nach Verfolgung zeigte ein Zeuge Polizisten den Täter. Sie nahmen den polizeibekannten Mann fest.

Ein vermeintlicher Kunde nahm sich um 15:25 Uhr in dem Bekleidungsgeschäft an der Niedernstraße Ware aus dem Regal und steckte sie in eine Tüte. Eine Mitarbeiterin beobachtete den verdächtigen Mann. Als er mit seiner Beute im Wert von circa 219 Euro beabsichtigte, das Geschäft zu verlassen, löste der Diebstahlsalarm aus. Die Beobachterin erkannte eine aus der Tüte herausragende Mütze des Geschäftes und nahm sie heraus. Der Täter zog daraufhin ein aus dem Laden stammendes T-Shirt aus der Tasche, warf es hin und rannte los. Ein Verkäufer nahm die Verfolgung bis zur Stadtbahnhaltestelle am Rathaus auf und zeigt den hinzukommenden Polizisten den Flüchtigen.

Bei dem Ladendieb handelt es sich um einen 39-jährigen Herforder, der bereits wiederholt mit Diebstahls- und Betäubungsmitteldelikten polizeilich aufgefallen ist. Die Beamten nahmen ihn fest. Kriminalbeamte führten ihn dem Haftrichter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell