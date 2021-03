Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Baugrube gestürzt

Kaiserslautern (ots)

Eine Fahrradfahrerin ist am Donnerstagabend in der Fischerstraße in eine Baugrube gestürzt. Die Frau fuhr um 18.30 Uhr durch einen Baustellenbereich und entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Vermutlich war sie mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs und fuhr geradewegs in einen am Fahrbahnrand ausgehobenen Baustellenschacht. Bei dem Unfall verletzte sich die 63-Jährige leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. |erf

