Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zusammenstoß mit Radfahrerin

Kaiserslautern (ots)

Ein Autofahrer hat am späten Donnerstagnachmittag in der Mainzer Straße eine Fahrradfahrerin übersehen. Als der 40-Jähriger an der Einmündung Mainzer Straße / Hertelsbrunnerring stadteinwärts abbog, kam es zum Zusammenstoß mit der 25-jährigen Fahrradfahrerin. Die Frau fuhr auf dem Radweg, jedoch entgegengesetzt der vorgeschriebenen Richtung. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Am Auto entstand Sachschaden. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell