POL-PPWP: Wer hat das Auto zerkratzt?

Unbekannte Täter haben in einer Tiefgarage "Am Harzhübel" ein Auto beschädigt. Wie der Besitzer des Renault Clio am Donnerstag bei der Polizei anzeigte, wurde der Lack seines Wagens zerkratzt.

Als Tatzeit kommt nach Angaben des Mannes der Zeitraum am Mittwochmorgen zwischen 6 und 10 Uhr in Betracht. Hinweise auf mögliche Verursacher gibt es leider bislang nicht.

Zeugen, denen eventuell verdächtige Personen in der Tiefgarage aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße zu melden. |cri

