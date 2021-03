Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht dank Zeugenhinweis geklärt

Kaiserslautern (ots)

Dank einer aufmerksamen Zeugin ist die Polizei einem Autofahrer auf der Spur, der am Donnerstag in Kaiserslautern einen Unfall verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen hat. Die Frau meldete kurz nach halb 10, dass sie in der Pariser Straße einen SUV beobachtete, der beim Einparken rückwärts gegen ein dahinter geparktes Auto stieß. Der Fahrer sei kurz ausgestiegen, habe sich den angerichteten Schaden angeschaut - und sich dann eine andere Parkmöglichkeit gesucht.

Die Zeugin merkte sich das Kennzeichen des Verursachers, so dass die Polizei den Halter ermitteln konnte. Dem Mann aus dem Rhein-Neckar-Raum steht jetzt eine Strafanzeige ins Haus. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell